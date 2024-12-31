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  • Александр Пятнистый
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На побережье Краснодарского края собрали почти 70 тысяч тонн загрязненного грунта

На побережье Краснодарского края собрали почти 70 тысяч тонн загрязненного грунта

Всего на Кубани собрали и вывезли на Кубани 69 615 тонн загрязненного песка и грунтаСпасатели МЧС России и волонтеры собрали около 70 тысяч тонн грунта, загрязненного нефтепродуктами, с побережья Краснодаркого края.

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