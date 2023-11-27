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Дистрибутор «Джамилько» может начать поставки французской косметики Panier des Sens

Дистрибутор «Джамилько» может начать поставки французской косметики Panier des Sens

АО «МФК "Джамилько"», управляющее более чем 170 магазинами в стране, в конце октября получило несколько деклараций соответствия на продукцию французского косметического бренда Panier des Sens, пишет «Ъ» со ссылкой на данные Росаккредитации.

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