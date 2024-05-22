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Глава СПЧ Фадеев считает необходимым ввести в России запрет на ношение никабов

Глава СПЧ Фадеев считает необходимым ввести в России запрет на ношение никабов

Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Российской Федерации Валерий Фадеев заявил, что в России необходимо ввести запрет на ношение никабов.

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Комментарии
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Светлана Соловьева
В этих нарядах может скрываться террорист мужчина, да и женщина не лучше. Однозначно снять , не хочет домой в кишлаки.
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17 час.
А Кудасов
Любители этих никабов вместе с муфтием этим должны валить туда, где их носят. У нас нельзя должно быть это носить как и ходить голым без всяких отдельных запретов так как это само собой разумеющееся и естественное. Нечего у нас устанавливать свои порядки. Нарушителям этого немедленная высылка из страны за их счёт как и компенсации хлопот на это. Примерно как оплата пули родственниками расстрелянного преступника.
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17 час.

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