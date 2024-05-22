Глава СПЧ Фадеев считает необходимым ввести в России запрет на ношение никабов

А Кудасов

Любители этих никабов вместе с муфтием этим должны валить туда, где их носят. У нас нельзя должно быть это носить как и ходить голым без всяких отдельных запретов так как это само собой разумеющееся и естественное. Нечего у нас устанавливать свои порядки. Нарушителям этого немедленная высылка из страны за их счёт как и компенсации хлопот на это. Примерно как оплата пули родственниками расстрелянного преступника.