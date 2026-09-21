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Позитив для оптимистов

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«Денег нет, но вы держитесь». Европейская версия

«Денег нет, но вы держитесь». Европейская версия

Выступая накануне в Европарламенте, Урсула фон дер Ляйен практически дословно сформулировала для Украины европейскую версию незабвенного «денег нет, но вы держитесь».

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Владимир Козлов

Лишь бы Запад в очередной раз не стал искушать наши власти обещаниями прекратить поставки оружия и разведданных на Украину, а затем, поднакопив силы на наших дешёвых энергоносителях опять вооружат Украину. А мы будем причитать, что нас опять обманули.