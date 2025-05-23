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ВС РФ вышли к линии Попов Яр - Полтавка - Русин Яр, за которой - автодорога

ВС РФ вышли к линии Попов Яр - Полтавка - Русин Яр, за которой - автодорога Покровск-Дружковка-Краматорск Российские войска вновь продвинулись на Константиновском направлении.

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