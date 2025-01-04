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Мераб объяснил, что понимает под неуважением Умара к нему и Грузии: Нурмагомедов назвал его фейковым чемпионом и упомянул грузинскую пословицу

Мераб Двалишвили объяснил, в чем Умар Нурмагомедов проявил к нему неуважение Чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили объяснил, что имел в виду, когда обвинял Умара Нурмагомедова в неуважении к нему и Грузии.

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