Мераб объяснил, что понимает под неуважением Умара к нему и Грузии: Нурмагомедов назвал его фейковым чемпионом и упомянул грузинскую пословицу

Мераб Двалишвили объяснил, в чем Умар Нурмагомедов проявил к нему неуважение Чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили объяснил, что имел в виду, когда обвинял Умара Нурмагомедова в неуважении к нему и Грузии.