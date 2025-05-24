Дни духовной культуры России впервые пройдут в Зимбабве

С 24 по 26 мая в столице Зимбабве, городе Хараре, впервые состоятся Дни духовной культуры России. Мероприятия включены в программу одного из самых популярных фестивалей страны — Sunshine City Festival и приурочены к двум важным датам: Дню славянской письменности и культуры (24 мая) и Дню Африки (25 мая), сообщает «Российская газета».