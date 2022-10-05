Стать разработчиком можно примерно за год, а хорошим – значительно дольше

Сегодня сфера программирования и компьютерной разработки становится все более демократичной. Развиваются обучающие направления в ВУЗах и курсы повышения квалификации для инженеров; сеть “ломится” от количества платной и бесплатной информации.
Сегодня сфера программирования и компьютерной разработки становится все более демократичной. Развиваются обучающие направления в ВУЗах и курсы повышения квалификации для инженеров; сеть “ломится” от количества платной и бесплатной информации.
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