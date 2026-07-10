Моя семья. Счас...
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Как ноутбук, велосипед, баня и тесные трусы влияют на мужское здоровье

Как ноутбук, велосипед, баня и тесные трусы влияют на мужское здоровье

Привыкли работать с портативным компьютером на коленях или обожаете долгие заезды на велосипеде? Эти безобидные на первый взгляд занятия могут скрыто бить по эрекции и качеству спермы.

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Комментарии
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Igor Shumarin
Перегрев яичек? А как же тогда негры и прочие индусы в жарких странах умудряются размножаться? Не сидят же они целыми днями (72 дня, как указано в статье) без штанов в своих океанах перед соитием.
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4 н.
Nikolia Vovchenko
Опять как бы ещё российский ресурс разместил вредоносную информацию от наших врагов  типа как полезную
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4 н.
Олег
Дайте народу жить нормально, и население попрет. Независимо от уровгя тестостерона.
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4 н.