Минобороны РФ: расчет «Гиацинт-Б» ликвидировал орудие ВСУ в курском приграничье

Оно мешало продвижению штурмовых групп российской армии Расчет 152-миллиметрового орудия «Гиацинт-Б» тульских артиллеристов-десантников ликвидировал замаскированное орудие украинской армии в приграничном районе Курской области, рассказали журналистам в Министерстве обороны России.
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