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Guardian: Британия призвала Германию передать Украине Taurus, несмотря на утечку

Guardian: Британия призвала Германию передать Украине Taurus, несмотря на утечку

Лондон, который одним из первых передал Киеву дальнобойные высокоточные ракеты, призвал Германию предоставить Украине ракеты Taurus, несмотря на утечку разговора офицеров бундесвера, в котором они обсуждали нанесение ударов по территории России, пишет The Guardian со ссылкой на анонимный источник в британском правительстве.

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