Солдаты окружены, всё потеряно: Рогов решил сказать открыто. Тревожные вести по Новополю и Зелёному Полю

Рогов: Боевики ВСУ попали в окружение в сёлах Новополь и Зелёное Поле в ДНР.Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов узнал от своих источников, что на стыке ДНР и Запорожской области заблокирована серьёзная группировка ВСУ.
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