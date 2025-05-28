Солдаты окружены, всё потеряно: Рогов решил сказать открыто. Тревожные вести по Новополю и Зелёному Полю

Рогов: Боевики ВСУ попали в окружение в сёлах Новополь и Зелёное Поле в ДНР.Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов узнал от своих источников, что на стыке ДНР и Запорожской области заблокирована серьёзная группировка ВСУ.