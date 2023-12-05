Температура поднималась до +20°С. Какими аномалиями запомнится ноябрь-2023 на Алтае

В середине месяца на фоне положительных температур в регионе полностью разрушился снежный покров, а у кустарников и деревьев начали набухать почки Ноябрь 2023 года в Алтайском крае стал аномально теплым: среднемесячная температура в регионе составила -1,1 градуса, превысив норму на 4-6°С.