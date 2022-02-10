Васильев и Малый подписали контракт с «Тоболом»

Казахстанские игроки Владислав Васильев и Сергей Малый подписали контракт с «Тоболом». Прошлый сезон Васильев провел в узбекистанском «Андижане», где сыграл 8 матчей и отличился одним забитым голом.
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