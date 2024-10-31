Генштабу «отремонтировали» крышу. ВС РФ нанесли точечный удар по зданию Генштаба ВСУ в Киеве Юлия СоколоваРоссийские войска продолжают наносить удары по ключевым объектам украинской инфраструктуры, демонстрируя стратегическую направленность своих атак.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии