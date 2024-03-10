Секретный центр разведки ВСУ уничтожен: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 10 марта 2024 года Юлия СоколоваВ недавнем сообщении, опубликованном Telegram-каналом «Военный обозреватель», говорится, что российские войска осуществили успешную операцию против важнейшего объекта спутниковой и радиотехнической разведки Вооруженных сил Украины (ВСУ) под названием «Овидиополь-2», расположенного в Одесской области.