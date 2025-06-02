«Идеальная квартира». ТОП-10 жилых комплексов Севастополя

Покупая квартиру в новостройках, можно заблудиться в трёх соснах. Ведь у каждого покупателя свои представления о будущем жилье, но по статистике, все они сводятся к вполне определённому списку требований, хорошо изученных специалистами.
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