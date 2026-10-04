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Ночёвки на вокзале и стул в режиссёра: как Виктория Маслова добилась всего сама

Ночёвки на вокзале и стул в режиссёра: как Виктория Маслова добилась всего сама

Первые ночи в Москве Виктория Маслова провела на Казанском вокзале. Волосы мыла в раковине туалета и сушила под струёй сушилки для рук, а однажды едва не оказалась в отделении полиции.

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