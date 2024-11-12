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Царьград

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Виновник массовой аварии с 5 машинами в Балашихе сбежал

Виновник массовой аварии с 5 машинами в Балашихе сбежал

Нарушитель бросил арендованную машину на месте ДТП.В Балашихе в понедельник вечером произошло массовое ДТП.

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