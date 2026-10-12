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Аргументы недели

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Евгений Плющенко с женой прикупили недвижимость в Азербайджане

Евгений Плющенко с женой прикупили недвижимость в Азербайджане

Певец и предприниматель Эмин Агаларов сообщил, что продюсер Яна Рудковская и её супруг, фигурист Евгений Плющенко, приобрели дом в элитном комплексе Sea Breeze в Баку.

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