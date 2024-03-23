Китайским банкам оказалось не под силу остановить обесценивающийся юань

Китайский юань неожиданно резко упал на торгах пятницы. Обесценивание валюты произошло как на офшорном рынке, где USDCNY достигла уровня 7,2747, так и на внутреннем, где котировки пары и вовсе обновили ноябрьские максимумы 2023 года.
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