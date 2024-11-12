Руководство «Единой России» проинспектировало волгоградскую школу № 7

МОСКВА, 12 ноября, ФедералПресс. Врио секретаря генсовета «Единой России» Владимир Якушев вместе с министром образования Сергеем Кравцовым посетил волгоградскую школу №7, которая была построена в рамках нацпроекта «Образование» при участии правящей партии.
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