Сосед за забором: как Владимир Кристовский сохранил связь с дочерьми после развода

Развод после многолетнего брака — всегда тяжелое испытание, особенно когда в семье подрастают дети. Солист группы Uma2rman Владимир Кристовский и его первая супруга Валерия прожили вместе 17 лет и вырастили четырех дочерей.
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