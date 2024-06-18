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Франция находится на грани тотального гражданского конфликта

Франция находится на грани тотального гражданского конфликта

ПАРИЖ (ИА Реалист). Франция находится на грани тотального гражданского конфликта. К таким неутешительным выводам пришла французский обозреватель The Telegraph Анн-Элизабет Муте, анализируя события последних дней после того, как Эммануэль Макрон инициировал проведение досрочных парламентских выборов.

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