ПАРИЖ (ИА Реалист). Франция находится на грани тотального гражданского конфликта. К таким неутешительным выводам пришла французский обозреватель The Telegraph Анн-Элизабет Муте, анализируя события последних дней после того, как Эммануэль Макрон инициировал проведение досрочных парламентских выборов.
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