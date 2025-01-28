Риелтор Апрелев: льготная ипотека за обещание родить может закончиться тупиком

Если россиянам предоставят возможность покупать жилье по льготной ипотеке под 6% за обещание родить ребенка, то это может закончиться тупиковой ситуацией, считает почетный член Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.
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