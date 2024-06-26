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Царьград

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Экс-зампрокурора Новосибирской области Кузьменок приговорили к 8,5 года за взятки

Экс-зампрокурора Новосибирской области Кузьменок приговорили к 8,5 года за взятки

Чтобы избежать возможного давления на судей, дело бывшего высокопоставленного сотрудника прокуратуры рассматривали в Барнауле.

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