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Царьград

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Штраф за повреждение вербы в Москве может достигать 3500 рублей

Штраф за повреждение вербы в Москве может достигать 3500 рублей

В Москве за повреждение вербы на особо охраняемых территориях грозит штраф от 3500 рублей. В преддверии Вербного воскресенья власти напоминают о необходимости бережного отношения к зеленым насаждениям.

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