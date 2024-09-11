Структура ГК Softline покупает контролирующую долю в Test IT

Компания «Девелоника», разработчик индивидуальных ИТ-решений (входит в ГК Softline), приобретает контролирующую долю в ООО «Тест АйТи» — российском разработчике системы управления тестированием и качеством разработки программного обеспечения Test IT.
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