Смехотерапия
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Смехотерапия

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Свежие комментарии

  • Урри Данилов
    Категорически не согласен! Подборка норм!😉Забавные коммента...
  • Boris Borisov
    Довольно убого ... .... !!Забавные коммента...
  • Ирина Чещина
    Я сегодня спросила у мужа "Какие носки тебе подарить на 23 февраля?" )))))))))))))))Тяжелее жить стан...

Сосед принёс триппер...

Сосед принёс триппер...

В доме у нас очень хорошая слышимость. Минут тридцать назад у соседей снизу стоял дикий грохот и жена орала на мужа примерно следующее: "Ты охренел совсем! Вечно какую-то херню творишь, а теперь ещё и триппер домой принёс!" И все в таком духе.

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