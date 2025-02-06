Сосед принёс триппер...

В доме у нас очень хорошая слышимость. Минут тридцать назад у соседей снизу стоял дикий грохот и жена орала на мужа примерно следующее: "Ты охренел совсем! Вечно какую-то херню творишь, а теперь ещё и триппер домой принёс!" И все в таком духе.