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Стало известно заключение врачей о смерти Владимира Левкина: старшая дочь требует провести проверку

Стало известно заключение врачей о смерти Владимира Левкина: старшая дочь требует провести проверку

Уход из жизни Владимира Левкина остается загадкой для его многочисленных поклонников и близких. Несмотря на то, что певец дважды проходил тяжелые испытания, связанные с онкологическим заболеванием, он смог справиться с недугом.

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