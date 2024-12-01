ВСУ атаковали Брянскую область, погиб ребёнок

Жилой дом уничтожен в Стародубском муниципальном округе Брянской области в результате атаки украинских беспилотников, также поврежден многоквартирный дом, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
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