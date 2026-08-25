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Царьград

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Алекс Христофору раскрыл утрату поддержки США для Украины

Алекс Христофору раскрыл утрату поддержки США для Украины

Кипрский журналист Алекс Христофору отметил потерю поддержки США для киевского режима и отсутствие представителей администрации Трампа на праздновании Дня независимости Украины, что подчеркивает ослабление дипломатической поддержки страны.

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