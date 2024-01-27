ВОЗ опровергает обвинения израильтян

ВОЗ опровергает обвинения Израиля в том, что организация находится в сговоре с ХАМАС и закрывает глаза на страдания заложников, удерживаемых в секторе Газа, написал генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус в социальной сети X.