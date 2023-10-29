Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Медведев призвал главу МИД Чехии вернуть Судетскую область Германии

Медведев призвал главу МИД Чехии вернуть Судетскую область Германии

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя слова главы МИД Чехии Яна Липавского о том, что помощь ЕС должна помочь вернуть Киеву Крым, заявил, что, если в Чехии хотят справедливости по нацистским лекалам, то нужно там же решить вернуть Германии Судеты.

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NK
Nathan Kleeorin
Справедливо...
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