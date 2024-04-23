Пьяный машинист столкнул локомотив с грузовым поездом на Южно-Уральской железной дороге

Пьяный машинист локомотивного депо Златоуста устроил столкновение локомотива и грузового поезда. В пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры сообщили, что инцидент произошел на станции Бердяуш, сообщает Uralweb.
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