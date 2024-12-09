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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Палмер совершил 50 голевых действий в АПЛ за 48 матчей. Быстрее этой отметки достигли лишь Холанд, Коул и Салах

Быстрее хавбека «Челси» этой отметки достигли лишь трое: Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») за 39 игр, Энди Коул (экс-«Ньюкасл», 43) и Мохамед Салах («Ливерпуль», 46).

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