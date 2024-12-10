Основной проблемой Израиля и сопричастных к разделу Сирии через некоторое время станет возросшая боевая эффективность ХТШ и вообще всех, кто успел прибрать к рукам оставленную военную технику.
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Основной проблемой Израиля и сопричастных к разделу Сирии через некоторое время станет возросшая боевая эффективность ХТШ и вообще всех, кто успел прибрать к рукам оставленную военную технику.
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