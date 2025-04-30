Два новых участка Южно-Лыткаринской автодороги запустят в Подмосковье в июне

КРАСНОГОРСК, 30 апреля, ФедералПресс. Два новых участка Южно-Лыткаринской автодороги (ЮЛА) введут в эксплуатацию в июне 2025 года, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев во время инспекционной поездки по трассе.