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Два новых участка Южно-Лыткаринской автодороги запустят в Подмосковье в июне

Два новых участка Южно-Лыткаринской автодороги запустят в Подмосковье в июне

КРАСНОГОРСК, 30 апреля, ФедералПресс. Два новых участка Южно-Лыткаринской автодороги (ЮЛА) введут в эксплуатацию в июне 2025 года, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев во время инспекционной поездки по трассе.

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