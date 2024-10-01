Зачем волосам липиды и какие средства способны «починить» сухие, ломкие волосы

Меня иногда спрашивают, зачем в масках для волос церамиды или, например, увлажнители, ведь это мepтвaя часть нашего тела… Доля правды в этом есть, но все же волосы находятся на нас — живых людях и если мы не будем за ними ухаживать, то они способны визуально сильно подпортить нашу внешность.