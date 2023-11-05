Президент Палестины Аббас пообещал взять Газу под контроль в рамках политрешения

Президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что полноценное политическое решение палестино-израильского конфликта, предполагает вхождение сектора Газа в состав нового независимого палестинского государства, передает WAFA.
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