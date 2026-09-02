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Психолог Булгакова отметила, что страх ошибки мешает детям осваивать новые знания

Психолог Булгакова отметила, что страх ошибки мешает детям осваивать новые знания

Синдром отличника заставляет школьников воспринимать низкую оценку как личную неудачу. Эксперты советуют родителям и педагогам отделять ценность ребенка от результата работы, сообщает газета «Известия» .

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