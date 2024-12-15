Киркоров вновь прошелся по Ивлеевой: “Кто это? Крыса вот эта вот мерзкая?”

Разразившийся год назад скандал вокруг так называемой «голой вечеринки», устроенной блогером Настей Ивлеевой, продолжает оказывать негативное влияние на отношение певца Филиппа Киркорова к её организатору.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии