Врач назвала продукт, способный проявить скрытые заболевания

Юлия Лагутенкова рассказала, что обильное питье воды помогает выводить соли из организмаВрач-терапевт Юлия Лагутенкова в разговоре с порталом "Страсти" констатировала, что вода имеет важное значение для организма и поэтому без неё просто невозможно обойтись.
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