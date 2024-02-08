Врач назвала продукт, способный проявить скрытые заболевания

Юлия Лагутенкова рассказала, что обильное питье воды помогает выводить соли из организмаВрач-терапевт Юлия Лагутенкова в разговоре с порталом "Страсти" констатировала, что вода имеет важное значение для организма и поэтому без неё просто невозможно обойтись.