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Бразилия и Китай заключили соглашение об отказе от доллара в пользу национальных валют

Бразилия и Китай заключили соглашение об отказе от доллара в пользу национальных валют

Бразилиа и Пекин договорились об отказе от доллара в пользу своих национальных валют - юаня и реала. Об этом написали на сайте телеканала Fox Business со ссылкой на сообщение Бразильского агентства по содействию торговле и инвестициям (ApexBrasil).

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