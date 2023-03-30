Бразилия и Китай заключили соглашение об отказе от доллара в пользу национальных валют

Бразилиа и Пекин договорились об отказе от доллара в пользу своих национальных валют - юаня и реала. Об этом написали на сайте телеканала Fox Business со ссылкой на сообщение Бразильского агентства по содействию торговле и инвестициям (ApexBrasil).
Бразилиа и Пекин договорились об отказе от доллара в пользу своих национальных валют - юаня и реала. Об этом написали на сайте телеканала Fox Business со ссылкой на сообщение Бразильского агентства по содействию торговле и инвестициям (ApexBrasil).
Свежие комментарии