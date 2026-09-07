Фестиваль «Территория возможностей» состоялся в парке 850-летия Москвы

Семейный праздник, приуроченный ко Дню города, состоялся на юго-востоке Москвы 6 сентября. Местом его проведения стала площадка проекта «Лето в Москве».
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