Ещё одна "кормушка" элит закрывается? Долгожданный указ Мишустина оценил экономист Кульбака

Премьер-министр Михаил Мишустин выпустил долгожданный указ – он поручил Минэкономразвития и Минфину до 1 декабря оптимизировать расходы на государственные форумы, саммиты и конференции, провести исследование эффективности подобных мероприятий, которые финансируются из федерального бюджета и бюджетов регионов.