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Царьград

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Ещё одна "кормушка" элит закрывается? Долгожданный указ Мишустина оценил экономист Кульбака

Ещё одна "кормушка" элит закрывается? Долгожданный указ Мишустина оценил экономист Кульбака

Премьер-министр Михаил Мишустин выпустил долгожданный указ – он поручил Минэкономразвития и Минфину до 1 декабря оптимизировать расходы на государственные форумы, саммиты и конференции, провести исследование эффективности подобных мероприятий, которые финансируются из федерального бюджета и бюджетов регионов.

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