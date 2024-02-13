В калининградском правительстве прокомментировали слова Алиханова о вине Канта в начале СВО

КАЛИНИНГРАД, 13 февраля, ФедералПресс. Слова губернатора Калининградской области Антона Алиханова о философии Иммануила Канта как об «этике безответственности» не повлияют на изучение наследия великого мыслителя.
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