Употребление орехов уменьшает риск смерти при диабете 2

В публикации на портале Journal of Nutrition представлены результаты исследования, проведенного специалистами из Huazhong University of Science and Technology, доказывающее, что включение орехов в рацион питания может существенно снизить риск смерти у людей, страдающих от диабета 2-го типа.
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