Сенсоры идут в топку. Volkswagen возвращает обычные кнопки управления на руль и мультимедиа

В компании признали опыт с подобным типом взаимодействия авто и водителя неудачным.Андреас Минтер, директор по дизайну компании Volkswagen, объявил, что в будущем все модели марки будут оборудованы физическими кнопками для контроля основных функций.
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