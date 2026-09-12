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Аргументы недели

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Экономика Украины стремительно идёт под откос

Экономика Украины стремительно идёт под откос

Как признают западные СМИ, Киев вынужден тратить на войну всё больше средств. При этом российские атаки сокращают доходы украинского бюджета.

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