Экономика Украины стремительно идёт под откос

Как признают западные СМИ, Киев вынужден тратить на войну всё больше средств. При этом российские атаки сокращают доходы украинского бюджета.
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